Gürültüye kızıp top oynayanlara ateş açtı: 2 yaralı

Edinilen ilgiye göre, Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş alanda top oynayan gençlere, yakındaki bir evde oturan K.D. (69) tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açıldı. Olayda vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Binali Parlak (15) ve Buğra Karazeybek (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.