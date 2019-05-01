Günlük burç yorumları haberimizde

Birçok kişi için oldukça önemli olan burçlar, günlük olarak yorumlanarak birçok kişiye yol göstermektedir.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; bugün, duygu ve düşüncelerini mantık çerçevesinde değerlendirmekten yana olmalı, yazılı ve sözlü iletişimlerinde egonun tuzağına düşmemelisin. Yalnız çalışmaktan yana olabilir veya sana fayda sağlayacak bağlantılarda bulunabilirsin. Geçen hafta yaşamış olabileceğin bitiş ve yeni başlangıç süreci ihtiyacın olan huzuru sağlayabilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; yerleşiminle ilgili almak zorunda olduğun bir karar seni duygusal olarak etkileyebilir. Orta yolu bulmakta ve dengeleri sağlamakla ilgili sorun yaşayabilir, kendini baskı altında hissedebilirsin. Maddi içerikli anlaşmalara temkinli yaklaşman yararına olabilir, verdiğin ve aldığın sözler zaman aşımına uğrayabilir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; gün içerisinde ekonomik konularda beklentilerinin karşılanmaması motivasyonunu düşürecek olsa da çok fazla kafanı takmamanda fayda var. Kişisel yetenek ve becerilerini kariyerine taşıyıp, ön plana çıkabilirsin. Başkalarından alacağın fikirlere sıcak bakabilirsin, ancak risk almamaya gayret göstermelisin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; kendini ve duygularını ifade etme konusundaki özverin, sevdiklerinin gözünden kaçmayacak. Yurt dışı, eğitim, medya, hukuk ve yolculuklarla alakalı işlerinde olumlu koşullar hedeflerine rahat ilerlemeni sağlayabilir. Gün içinde düşen enerjin, sevdiklerinle kırgınlık ve alınganlık yaşatabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün arka planda bir güç olarak durmayı tercih edebilirsin. Ortaklı gelirler, finansal işlerden kaynaklı durumlar uğraştırıcı olabilir ve beklediğin gibi gelişmeyebilir. Daha fazla güvende olma ihtiyacı duyabilirsin. Etrafındaki insanları görmezden gelmen umursamaz olarak tanımlanmana sebep olabilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; kendini ispatlamak, gruplar içinde lider olmak ve olayları yönlendirmek isterken karşındakilerinin duygularını görmezden gelebilir, sonrasında pişmanlık duyabilirsin. Yurtdışı bağlantılı anlaşmalarında isteklerini kabul ettirebilirsin. Beklentilerin kadar olmasa da mali destek alabileceğin koşulların oluşabileceği bir gündesin.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; iş birliği ve ikili ilişkilerde seni yoran ve güç savaşına iten durumlar olabilir. Kendini çok iyi hissettiğin için yeni kararlar almaktan korkmayacak, ısrarcı olabileceksin. Birtakım girişimlerinde gecikme ve aksamalar olsa da sorunları kendine has yöntemlerle kolaylıkla çözebilirsin.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; yeni ufuklara açılmak için heves içinde olabilir, üzerinde çalıştığın konularda iddialı olabilirsin. Sezgilerine güvenerek başarıyı yakalayabilir, enerjini yüksek tutabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde, işe ve sorumluluklarına ait konularda seni yoran durumlar olabilir. Tüm gücünü bu alanlara yöneltebilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; eşin dostun ve sevdiklerinle sıcak ilişkilerde bulunabilir, fedakâr olabilirsin. Romantik ilişkilerde işler beklediğinden daha iyiye gidebilir, seni mutlu eden gelişmeler yaşayabilirsin. Bütçeni hesaplıca organize etmen gereken günlerdesin. İlerleyen saatlerde daha çok keyifleneceğin koşullar oluşabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; oluşan koşuldan hiç haz almasan da yetkisi yüksek ve senin üstünde hâkimiyet kuracak kişilerle bir araya gelmek durumunda kalabilirsin. İlk etapta seni etkileyen bu koşullar sonrasında rekabete girmene yol açabilir, karşındakilerle aynı görüşlerde uzlaşmakta zorlanabilirsin. Yakınlarında bulunan birisiyle duygusal bağ kurman mümkün.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; beraber iş yaptığın arkadaşlarınla olan konuşmalarında kişisel fikirlerinde inat edebilir, gereksiz gerginlik yaşayabilirsin. Yardımlaştığın insanlar etrafından uzaklaşabilir ve zihinsel yorgunluğun stres yaşatabilir. Günün yaratıcı enerjisini kitap okumak ve anılarını yazıya dökmek için kullanabilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; romantik, şanslı ve duygu dolu bir güne başlayabilir, risk almaya yatkın olabilirsin. Etrafındakilere karşı önyargı engeline takılmamaya özen göstermeli, fikirlerini açıklamalarına ve kendilerini savunmalarına fırsat vermelisin. İmaj değişikliği yapmak için uygun bir gün.