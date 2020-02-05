Günlüğü yırtılmış

Yelda GÖKDAĞ

12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil İlçesi’ndeki evinin önünde ağır yaralı bulunan Rabia Naz Vatan’ın ölümünü soruşturmak için İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla oluşturulan özel polis ekibinin hazırladığı rapora AKŞAM ulaştı. 18 ana bölümden ulaşan raporda şu ayrıntılar dikkat çekti.

Raporda, Rabia Naz’ın saat 16.30’da okuldan çıktığı ve 16.49’da evine yürüdüğü yer aldı. Rabia’yı Görel Hastanesi’ne götüren ambulanstaki ve hastanedeki kameraların incelenmediği ve yedeklenmediği tespit edildi.

KAMERA İNCELENMEMİŞ

Rabia Naz’ın okul çantası için ise şu ifadelere yer verildi: “Rabia Naz’a ait çantanın bina dışından ve hiç kimse tarafından görülmeden getirilemeyeceği, bulunduğu anı gösterdiği belirtilen fotoğraftaki halde olması durumunda ise çatıya çıkan kişiler tarafından görülmeme ya da fark edilmeme ihtimalinin bulunmadığı değerlendirilmektedir” denildi. Raporda günlüğün bulunmasına da yer verildi, sayfalarının sonradan yırtıldığına dair tespitlerin olduğuna da bildirildi. Ayrıca Rabia Naz’ın nerede olduğunun belirlenemediği ve kendisi hakkında bilgi alınamadığı yaklaşık 12 dakikalık bir sürenin bulunduğuna da dikkat çekildi.

DÜŞTÜ MÜ?

Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin olarak Adli Tıp raporuna, delillere ve tanık ifadelerine dikkat çekilerek yüksekten düşme ihtimali olduğu, vücudundaki leke ve izlerin diken ve yeşilliklerden kaynaklanabileceği bildirildi