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Gümüşhane'de dev kızıl mantar bulundu

Gümüşhane'de dev kızıl mantar bulundu

Gümüşhane’de vatandaşlar yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 45 santimetre çapında dev ‘kızıl mantar’ buldu. Mantarı bulan Mehmet Güvendi, 25 yıldır hiç bu kadar büyük mantar bulmadığını söyledi.

Gümüşhane’de vatandaşlar yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 45 santimetre çapında dev ‘kızıl mantar’ buldu. Mantarı bulan Mehmet Güvendi, 25 yıldır hiç bu kadar büyük mantar bulmadığını söyledi.

Mantar açısından son yılların en verimsiz döneminin yaşandığı Gümüşhane’de son 20 gündür etkili olan gök gürültülü ve yağışlı hava vatandaşların en çok sevdiği besin maddelerinden olan kızıl mantarların topraktan çıkmasına neden oldu.

Merkeze bağlı Dörtkonak köyünün 2 bin metre ve üzeri rakımdaki dağlarında arkadaşlarıyla birlikte her bahar aylarında olduğu gibi mantar aramaya giden Güvendi, köyün yaylasına yakın bir noktada dev kızıl mantar buldu. Henüz kurtlanmadığı için büyük bir heyecanla mantarı yerinden keserek alan Güvendi, mantar için özel olarak mangal yakacağını ve mangal ateşinde mantarı pişireceğini söyledi.

“Günlerce mantar bulamadık ama sonunda en kralını bulduk”

Her yıl mantar sezonlarında mantar toplamaya gittiğini kaydeden Güvendi, “Ben yaklaşık 25 yıldır mantar sezonlarında bu dağlara gelirim. Bu yıl çok geldik ama hiç mantar bulamadım, tamamen ümitlerimi kaybetmiştim. Yağmurun ardından şansımı bir kez daha denemek istedim. Birkaç tane mantar bulduktan sonra en büyüğünü, en güzelini, en kralını bulmak nasip oldu” dedi.

“İlk defa bu kadar büyüğünü buluyorum”

Bölgede sürekli mantar topladıklarını fakat bugüne kadar bu kadar büyüğünü hiç bulamadıklarını dile getiren Güvendi, “Büyüklerimizden gök gürültüsü ve yağmurdan sonra ‘Mutlaka şimdi mantar çıkmıştır’ derdiler. Bu dağlarda sürekli bu mantarları bulurduk ama bu kadar büyüğünü hiçbir zaman bulamamıştık. İlk defa bu kadar büyüğünü buluyorum. Bulduğumuz bu mantar 2 karış ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında” diye konuştu.

“Mantarların varlığının devam etmesi için sapının bıçakla kesilip kökünün toprakta kalması gerekiyor”

Vatandaşları tanımadıkları mantarları kesinlikle toplamamaları konusunda uyaran Güvendi, mantarların varlıklarını devam ettirebilmesi için sapından bıçakla kesilmesi gerektiğini, kökünün mutlaka toprakta bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Güvendi bulduğu dev mantarı mangal yakarak közde pişireceğini belirterek, “Buna mangal yakılmaz mı? Közde pişireceğim. Değer bunun için. Bunun en lezzetli yenilişi közde pişirilmesidir” ifadelerini kullandı.

İHA

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