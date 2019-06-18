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  3. Gümrükte 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrükte 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrükte 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, gümrük kaçağı 8 bin 170 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.  

Yapılan aramada, aracın dorsesinin yan bölümlerine gizlenmiş 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.      
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

(AA)

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