Güllaç nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla 5 adımda Güllaç tarifi!

Güllaç tarifi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Herkes tarafından sevilen ve gelenekselleşen Ramazan tatlılarından biri olan Güllaç tarifi arama motorlarında hız kazandı. Peki, Evde Güllaç nasıl yapılır? Mübarek Ramazan ayının meşhur tatlılarından biri olan Güllaç yapımı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLLAÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

-1,5 litre süt

-1,5 bardak şeker

-1 paket güllaç

Süslemek için:

Fındık, ceviz veya mevsim meyveleri

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

1.Süt ve şekeri sos tenceresinde kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

2.Güllacı yapacağınız kabın tabanına bir kepçe şekerli süt gezdirin.

3.Üzerine güllaç yaprağı yerleştirin.

4.Yaprağın üzerine yeniden süt gezdirip aynı işlemi malzemeler bitene kadar sürdürün.

5.Kalan sütü de güllacın üzerine gezdirip yaprakların yumuşaması için tatlınızı bir süre dinlendirin.

Dilerseniz yaprakların aralarına dövülmüş ceviz, Antep fıstığı vb. malzemeler de serpebilirsiniz. Afiyet olsun…