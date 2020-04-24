Güllaç nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla 5 adımda Güllaç tarifi!
Evde Güllaç nasıl yapılır? Ramazan ayının en meşhur tatlılarından biri olan Güllaç sık sık araştırılıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan Güllaç hem pratik hem de çok lezzetli. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle geleneksel tatlıdan yapmak isteyenler için işte püf noktalarıyla Güllaç tarifi..
Güllaç tarifi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Herkes tarafından sevilen ve gelenekselleşen Ramazan tatlılarından biri olan Güllaç tarifi arama motorlarında hız kazandı. Peki, Evde Güllaç nasıl yapılır? Mübarek Ramazan ayının meşhur tatlılarından biri olan Güllaç yapımı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜLLAÇ MALZEMELERİ NELERDİR?
-1,5 litre süt
-1,5 bardak şeker
-1 paket güllaç
Süslemek için:
Fındık, ceviz veya mevsim meyveleri
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
1.Süt ve şekeri sos tenceresinde kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
2.Güllacı yapacağınız kabın tabanına bir kepçe şekerli süt gezdirin.
3.Üzerine güllaç yaprağı yerleştirin.
4.Yaprağın üzerine yeniden süt gezdirip aynı işlemi malzemeler bitene kadar sürdürün.
5.Kalan sütü de güllacın üzerine gezdirip yaprakların yumuşaması için tatlınızı bir süre dinlendirin.
Dilerseniz yaprakların aralarına dövülmüş ceviz, Antep fıstığı vb. malzemeler de serpebilirsiniz. Afiyet olsun…