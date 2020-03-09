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  3. Gülistan'ın ablasından ‘taşınamazsınız' nöbeti

Gülistan'ın ablasından ‘taşınamazsınız' nöbeti

Gülistan'ın ablasından ‘taşınamazsınız' nöbeti

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversiteli Gülistan Doku (21) bulunamadı.

En son birlikte görüldüğü eski Rus sevgilisi Z.A.’nın polis olan üvey babası E.Y.’nin ise tayini çıktı. Dün E.Y.’nin evine giden abla Aygül Doku, eşyaların taşınmasını engelledi. Kardeşinin kaybolmasından Z.A.’yı sorumlu tutan abla, “Hesap vermeden nereye taşınacaksınız? Yüreğimizi söktünüz” diyerek sinir krizi geçirdi. 

Aygül Doku, olay yerine gelen polislerin eşyaların taşınmayacağını söylemesi üzerine bölgeden ayrıldı.

(DHA) 


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