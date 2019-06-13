Guinness için 100 hekim, 5 nakil

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özel Tıp Merkezi, tıp tarihine geçebilecek bir karaciğer nakli operasyonuna ev sahipliği yaptı. Merkez, aynı anda 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 ayrı operasyonu aynı anda gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor. Sadece cerrahi ekip 36 kişi, 100’den fazla kişi çalıştı.

2500 NAKİL YAPILDI

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin 2002’den bu yana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Uluslararası şahitlerinden Prof. Dr. Şükrü Emre, “Türkiye’de bu ameliyatların ne kadar başarıyla yapıldığının bir kanıtı olacak. Bugün bizim için güzel bir milat olacak. Eminim ki dünya üzerinde Malatya ekibinin özel bir yeri olacak” dedi.

BAŞARI İSPATLANIYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Operasyonları 10 ekip yürüttü. Şu anda da yıllık olarak 250 civarında karaciğer nakli gerçekleştiriliyor ki bu buradaki doktorlarımızın ne kadar büyük bir başarı gösterdiğini ve her şeyden ümidini kesmiş hastalarımızı şifaya kavuşturduklarını ispatlıyor” dedi.

Hasta Ahmet Dağ, ameliyata giderken yakınlarını selamladı.

5 karaciğer naklinde, vericilerle bir alıcının operasyonu tamamlandı.

Türk bilim insanına Dünya Nefroloji Derneği’nden ödül

1991 yılından bu yana dünyada sadece 12 bilim insanın layık görüldüğü, Dünya Nefroloji Derneği'nin en önemli ödüllerinden Bywaters Ödülü, Türk bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in oldu. Sever'in 1999 Marmara depremiyle başladığı bilimsel çalışmalar, bu ödül için zemin oldu.