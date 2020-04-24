Göz ve kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'ten göz ve kulak damlası açıklaması!

Orucun bozana hallerin ne olduğu sık sık araştırılmaya başlandı. Göz ve kulak damlası orucu bozar mı? soru vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç ibadetleri için hassas davranıyor. Merak edilen konu hakkında açıklamayı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklık getirdi. Detaylı bilgiye haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Göz damlası orucu bozar mı?" sorusu hakkında yazı yayımladı.

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).