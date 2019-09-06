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  3. Görenler şaşkına dönüyor! Tam 4 metre uzunluğunda

Görenler şaşkına dönüyor! Tam 4 metre uzunluğunda

Görenler şaşkına dönüyor! Tam 4 metre uzunluğunda

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen üzüm festivali kapsamında sultaniye üzümlerinden yapılan 4 metre uzunluğundaki dev salkım, görenlerin ilgisini çekti.

Sarıgöl Belediyesi'nce bu yıl 6- 8 Eylül arasında 13'üncü kez düzenlenen Sultaniye üzüm festivali kapsamında konserler, resim sergisi açılışları ve DJ performansları gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, halkı festivale davet etti.

Öte yandan, festival için yapılan, 'üzüm anıtı' adı verilen dev salkım ise dikkat çekti. 800 kilogramlık yaş sultaniye üzümlerinden oluşturulan 4 metre boyunda anıt, gece görülebilsin diye aydınlatıldı. Belediye Meydanı'nın önüne yerleştirilen dev salkım, görenlerin ilgisini çekti. Ayrıca minyatür bir at arabası kasasında, kentte üretilen çeşitli üzüm türleri de sergilendi.

DHA

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