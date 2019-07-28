Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yayınlanan "Ölüme deport" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Haberde ismi geçen Uygur Türkü'nün, uzun dönem (süresiz) ikamet izni başvurusu şartlarını taşımadığı için reddedildiği ve kendisine tüm reddedilen ikamet başvuruları için kullanılan matbu tebligatın yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen şahıs sınır dışı edilmediği gibi hakkında sınır dışı kararı da bulunmamaktadır. Sınır dışı edilecek yabancıların muhafaza edildiği geri gönderme merkezlerine de alınmamış olup özgür olarak ülkemizde hayatını devam ettirmektedir. Şartlarını taşımadığı için uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilmiş olsa da kendisine uygun olan diğer ikamet izinlerine başvuru yapabileceği formda yazdığı gibi kendisine de izah edilmiştir. Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?
<p>Pakistanlı 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja, tanınmış bir dağcı olan babası Yusuf Khawaja ile bi

10 Yaşında Tırmanma Rekoru Kırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı