Gizemli siluetin sahibi aranıyor

DEVRİM TOSUNOĞLU



Le Mesurier’in düşme anına ait görüntünün ilk kez yayımlandığı raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi. Bölgede olaydan 1 gün önce de elektrik kesintisi yaşandığı ve 10 saat sürdüğü, bu nedenle güvenlik kameralarının sıfırlanarak 2012 tarihiyle kayıt aldığı saptandı. Ofisteki bazı haritalarla ilgili olarak raporda şu ifade yer aldı: “Mühürlenen evde ‘düşmanlarımızın hayalini yansıtan’ Türkiye haritaları ve casusluk konulu kitaplar da bulunmaktadır.”