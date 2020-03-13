Gizemli siluetin sahibi aranıyor
İstanbul Emniyeti'nin 2019 faaliyet raporunda 11 Kasım sabahı Beyoğlu'ndaki ofisinin sokağında cesedi bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı.
DEVRİM TOSUNOĞLU
Le Mesurier’in düşme anına ait görüntünün ilk kez yayımlandığı raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi. Bölgede olaydan 1 gün önce de elektrik kesintisi yaşandığı ve 10 saat sürdüğü, bu nedenle güvenlik kameralarının sıfırlanarak 2012 tarihiyle kayıt aldığı saptandı. Ofisteki bazı haritalarla ilgili olarak raporda şu ifade yer aldı: “Mühürlenen evde ‘düşmanlarımızın hayalini yansıtan’ Türkiye haritaları ve casusluk konulu kitaplar da bulunmaktadır.”