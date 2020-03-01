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Giresun'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

Giresun'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yağlıdere-Alucra kara yolu Akköy sapağı mevkisinde, Kerem Altuntaş (20) idaresindeki 28 AH 912 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ömer Özdemir (19), Hüseyin Biçer (19), Havva (48) ve Damla Altuntaş (17) Yağlıdere Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA


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