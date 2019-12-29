Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe ile Gökçeada arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6 sefer de iptal edilmişti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiğini duyuruldu.

AA


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'

Çiçekleri Soğuktan Nasıl Koruyabiliriz? #DoğalaDönüş

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

Görüntüler Antalya'dan! 'Bedava' dendi, ortalık karıştı