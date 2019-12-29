Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe ile Gökçeada arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6 sefer de iptal edilmişti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiğini duyuruldu.

AA