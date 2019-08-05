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  3. Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Konak köyünde meydana geldi. Mehmet Ali Demir yönetimindeki 72 AN 312 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  devrildi. Kazada, sürücü Demir ile römorkta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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