Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Konak köyünde meydana geldi. Mehmet Ali Demir yönetimindeki 72 AN 312 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Demir ile römorkta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.