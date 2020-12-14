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  • Gerard Houllier hayatını kaybetti! Ünlü teknik direktör Gerard Houllier kaç yaşındaydı?
14 Aralık 2020 Pazartesi 13:24 | Son Güncelleme:

Gerard Houllier hayatını kaybetti! Ünlü teknik direktör Gerard Houllier kaç yaşındaydı?

Gerard Houllier hayatını kaybetti! Ünlü teknik direktör Gerard Houllier kaç yaşındaydı"

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier'in dün gece hayatını kaybettiği açıklandı. Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.

Fransız eski futbolcu, teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı. Futbolseverler Ünlü teknik direktör Gerard Houllier kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

GERARD HOULLIER KAÇ YAŞINDAYDI?

73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier, 3 Eylül 1947, Therouanne doğumlu. Houllier, Paris Saint-Germain FC, Fransa millî takımı, Liverpool, Olympique Lyonnais ve Aston Villa'yı çalıştırmıştır.

BAŞARILARI

Paris Saint-Germain

1985-86 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

Liverpool

2000-01 EFL Cup

2000-01 FA Cup

2000-01 UEFA Kupası

2002-03 EFL Cup

2001-02 UEFA Süper Kupası

2001-02 FA Community Shield

Olympique Lyonnais

2005-06 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

2006-07 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu

Fransa millî futbol takımı

1996 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

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