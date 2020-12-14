Gerard Houllier hayatını kaybetti! Ünlü teknik direktör Gerard Houllier kaç yaşındaydı?
Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier'in dün gece hayatını kaybettiği açıklandı. Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.
Fransız eski futbolcu, teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı. Futbolseverler Ünlü teknik direktör Gerard Houllier kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
GERARD HOULLIER KAÇ YAŞINDAYDI?
73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier, 3 Eylül 1947, Therouanne doğumlu. Houllier, Paris Saint-Germain FC, Fransa millî takımı, Liverpool, Olympique Lyonnais ve Aston Villa'yı çalıştırmıştır.
BAŞARILARI
Paris Saint-Germain
1985-86 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
Liverpool
2000-01 EFL Cup
2000-01 FA Cup
2000-01 UEFA Kupası
2002-03 EFL Cup
2001-02 UEFA Süper Kupası
2001-02 FA Community Shield
Olympique Lyonnais
2005-06 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
2006-07 Fransa Ligue 1 Şampiyonluğu
Fransa millî futbol takımı
1996 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası