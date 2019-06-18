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Gençler şehit annesinin çay hasadını yaptı

Gençler şehit annesinin çay hasadını yaptı

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' projesi ile FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammet Ambar´ın annesi Fatma Ambar'ın bahçesinde çay hasadı yaptı.

Çayeli Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' adlı proje hazırladı. Gençler, proje kapsamında FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Muhammet Ambar´ın annesi Fatma Ambar'ı evinde ziyaret etti. Gençler, Fatma Ambar´ın bahçesinde çay hasadı yaptı. 10 kişilik grup, bin 500 kilo yaş çayı hasad ederek çay alım yerine ulaştırdı. Fatma Ambar, gençlere teşekkür etti. 

(DHA)

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