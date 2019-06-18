Gençler şehit annesinin çay hasadını yaptı

Çayeli Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç 'Çaya Geliyoruz' adlı proje hazırladı. Gençler, proje kapsamında FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Muhammet Ambar´ın annesi Fatma Ambar'ı evinde ziyaret etti. Gençler, Fatma Ambar´ın bahçesinde çay hasadı yaptı. 10 kişilik grup, bin 500 kilo yaş çayı hasad ederek çay alım yerine ulaştırdı. Fatma Ambar, gençlere teşekkür etti.

(DHA)