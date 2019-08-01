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  3. Genç müzisyen Fırat Şallı otel odasında ölü bulundu!

Genç müzisyen Fırat Şallı otel odasında ölü bulundu!

Genç müzisyen Fırat Şallı otel odasında ölü bulundu!

Marmaris'te, müzisyen Fırat Şallı'nın (39) kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Şallı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Marmaris'teki eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan, Balıkesirli müzisyen Fırat Şallı, İçmeler Mahallesi'nde kaldığı apart oteldeki odasında, temizlik personelince yatağında haraketsiz yatarken bulundu. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incemede vücudunda herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Şallı'nın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan Şallı'nın cansız bedeni, daha sonra nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin, Fırat Şallı'nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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