Geliştirdiği sistemle tarlalarda drone ile ilaçlama yapabiliyor

Bolu merkezli firmasıyla dizi ve sinema filmlerinde drone ile çekim yapan Murat Çalışır, kendisine ait atölyede tarım ilaçlama makinesi üretti. Babası çiftçilik yapan Çalışır, 3 yıllık çalışma sonucu, püskürtme yöntemiyle ilaçlama yapabilen makineyi drone üzerine monte etti. Murat Çalışır, ilaçlama makinesine de ayrı bir kumanda sistemi kurdu. Ardından Çalışır, 10 litre kapasiteli tankı drone ile havalandırarak deneme amaçlı tarlada ilaçlama yaptı. Murat Çalışır'ın geliştirdiği sistemle 20 dakikada 5 dönümlük tarlada tarım ilaçlaması yapılabiliyor.

Geliştirdiği sistemin tarım arazilerinin ilaçlanmasının yanı sıra ağaç dikimi ve tohum ekiminde de kullanılabileceğini aktaran Çalışır, "Yaklaşık 3 yılı aşkın süredir uğraştım. Bu ilaçlamayı drone ile yaptım. Aynı zamanda bu drone'u tasarlarken birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarladık. Birincisi tarımda ilaçlama dedik. İkincisi kameralar kullanarak verimli yerlerin taramasını analiz edebilecek kameralar kullanarak havadan arazi taraması yapabileceğiz. Diğer bir taraftan da ağaç dikimi ve tohum atımı yapılabilir bu araçla. Ağaç dikimi yapılırken belli bir hat üzerinden dikim yapılması gerekiyor. Bunları işaretlerken ya ip çekilmekte ya da özel bir ölçüm aleti kullanılmakta. Ama drone'nun üzerindeki GPS yardımı ile ve aşağıya yansıttığı bir lazer nokta sayesinde noktasal olarak hiç hata yapmadan ağaç dikimi de yapılabilmekte" dedi.

Drone kullanımının arttığına dikkat çeken Murat Çalışır, "Drone teknolojisi geleceğin teknolojisi. Bununla ilgili ülkemizde güzel işler yapılmakta. Biz de buna destek vermek için hobi olarak da olsa bir şeyler yaptık. Şimdi bu prototip aşamasında. Yaklaşık 10 litrelik bir ilaç tankını havaya kaldırabiliyor. Yaklaşık 20 dakika uçuş süresi var. 20 dakikada 5 dönümlük bir alanı ilaçlayabiliyor bu alet. Bunu özel yazılımı sayesinde, sadece koordinat bilgisi girerek, gidip tarlanızdaki herhangi bir noktaya işaretleme yaparak, orayı kendi otonom bir şekilde ilaçlamasını kendisi yaparak, tekrar bulunduğu yere geri döndürmekte bu sistem. Bunun drone kısmı birleştirme ve yerleştirme aksamı yabancı menşeli olabilir, ancak bu otonom yazılım kısmı tamamen bizde. Özellikle bu yazılım kısmında hatasız, sıra atlamadan ilaçlama ya da lazer işaretleme yapabilmekte" diye konuştu.

DHA