Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Bebek ve kaynanası Atike Bebek televizyonda izledikleri mantar yetiştiriciliğine merak sararak üretim tesisi kurmaya karar verdi. Yaptıkları araştırmalar sonrasında Antakya Kaymakamlığından ve İlçe Tarım Müdürlüğünden aldıkları destek ile mantar yetiştiriciliğine başlayan gelin-kaynanana kısa sürede depolarını da arttırarak şehir dışına mantar göndermeye başladı.

"TALEPLER ŞU ANDA ÇOK İYİ"

İlk olarak iki depo ile mantar yetiştiriciliğine başlayan ve daha sonra dört depoya yükselten gelin-kaynana, taleplerin şu anda çok iyi olduğunu söyledi. Kaynana Atike Bebek, "Herkesin de yapmasını isterim, güzel bir iş. Komşular, işçiler faydalanıyor, biz faydalanıyoruz. Bu işe gelin-kaynanana başladık, sağ olsun gelinim de çok iyi benim gibi cesaretli. Antakya'ya, İskenderun'a, Osmaniye'ye mantar gönderiyoruz. Köylüler de satın alıyor. Talepler şu anda çok iyi ve daha da çoğaldı. Yurt dışına ihracat yapmadık daha ama ilerleyen zamanlarda olabilir. İlk olarak büyük bir ambarımız vardı, çok büyük gelince ikiye bölerek iki depo haline getirdik. Büyüterek şu anda dört depo haline getirdik. İşine göre 4 ile 6 arasında işçi sayımız değişiyor. Mantarları toplarken işçi çok oluyor ama diğer işlerde 3-4 işçi yetiyor her depoya" dedi.

"İŞİMİZİ İKİYE KATLADIK"

Zeynep Bebek ise gelin-kaynana olarak başarılı olduklarını ve işlerini ikiye katladıklarını belirterek "Eşimin arkadaşı yapıyordu, eşimin de hoşuna gitti, bizde yapalım dedik. 5 yıldan beri bu işi yapıyoruz, Antakya Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleri ile yaptık bu işi. Gelin-kaynana iyi oluyor, başarılıyız işimizi ikiye katladık" ifadelerini kullandı.

İHA