Gelinim Mutfakta yağ mantısı tarifi! Yağ mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yağ mantısı tarifi, Gelinim Mutfakta'da haftanın yemeği olarak belirlendi. Bugün haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini sergileyerek yağ mantısını yapacak ve kayınvalidelerden 5 tam puan almaya çalışacak. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelini Mutfakta'da gelinler kıyasıya yarışacak. Yağ mantısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

YAĞ MANTISI MALZEMELERİ

Yarım paket yaş maya 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı sıvı yağ Maya için 1,5 – 2 su bardağı ılık su Tuz Yeterince elenmiş beyaz un

İçi için:

300 gr kıyma 1 adet kuru soğan (rendelenmiş) Tuz Karabiber

Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 su bardağı veya daha fazla su Tuz Kuru nane, pul biber

Yoğurt Sosu için:

1 kg çırpılmış yoğurt 3-4 diş dövülmüş sarımsak Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAĞ MANTISI TARİFİ

İlk olarak maya, su, sıvı yağ, yumurta, yoğurt, tuz ve un karıştırılır.

Kulak memesinden biraz daha yumuşak hamur elde edilir.

Üzerini örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır. Bu arada iç malzemesi hazırlanır.

Yoğurt ve ezilmiş sarımsaklar çırpılır.

Bir tavada yağ içinde salçalar kavrulur.

Üzerine suyu ve baharatları eklenerek pişirilir.

Mayalanan hamuru ikiye eş parçaya bölünür.

Her parça oklava yardımı ile büyükçe açılır.

Açılan hamurun yarısına minik minik kıymalı içi yerleştirilir.

Hamurun diğer boş kısmı üzerini örtülerek kapatılır.

Ardından hamur çay bardağı ile kesilerek yuvarlak mantılar yapılır. İsterseniz karelere bölüp mantı şeklinde de kesebilirsiniz.

Bol ve kızgın yağda puf puf olana kadar kızartılır. Fazla yağını alması için havlu kağıt üzerine alınır.

Servis tabağına alınarak üzerine bolca yoğurt ve salçalı sos dökülür. Afiyet olsun