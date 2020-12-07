Gelinim Mutfakta sinor (silor) nasıl yapılır? Sinor tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Sinor tarifi, malzemeleri ve püf noktası ekran başından bulunan izleyicilerin ilgi ile takip ettiği konulardan oldu. Gelinim Mutfakta 591. bölümde gelinler sinor tarifini, Onur Büyüktopçu'dan aldı. Lezzetli yemekler yaparak hünerlerini sergileyecek olan yarışmacılar, bugün çeyrek altın için yarışacak. Sinor tarifi, malzemeleri ve püf noktasını sizler için hazırladık.

SİNOR MALZEMELERİ

3 adet yufka 1 yemek kaşığı tereyağı 150 gram dana kıyma 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için

2 su bardağı Süzme yoğurt 2 diş Sarımsak 1,5 su bardağı Su 1 çay kaşığı Tuz

1 yemek kaşığı Tereyağı

SİNOR TARİFİ

Öncelikle fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve yufkaları en ucundan başlayarak yuvarlayın. 3 cm uzunluğunda yufka halkaları kesin ve yağladığınız yuvarlak borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin. Yufkaları 20 dakika kızarana kadar pişirdikten sonra, tereyağını eritip kıymayı kavurun. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve ocaktan alın.

Sosu için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın. Fırından çıkan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün ve tekrar 10 dakika fırınlayın. Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymayı yerleştirin ve erimiş tereyağı dökerek servis edin.