Gelinim Mutfakta çibörek tarifi ve malzemeleri! Çibörek (çiğ börek) nasıl yapılır?

Çibörek tarifi, bugün Gelinim Mutfakta sunucu Onur Büyüktopçu tarafından gelinlere verildi. Haftanın ikinci gününde gelinler en lezzetli çibörek tarifini deneyecek. 4 gelin yarışmacı ve kayınvalideler kıyasıya yarışırken ekran başındaki izleyiciler Gelinim Mutfakta çibörek tarifi, malzemeleri ve yapımı hakkında detaylara ulaşmak istiyor.

ÇİBÖREK MALZEMELERİ

Hamuru için Malzemeler

3 su bardağı un Tuz 1 su bardağı su 1 yemek kaşığı sirke 2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç Harcı için Malzemeler

250 gr. az yağlı kıyma 1 adet soğan – rende Tuz Karabiber 4-5 yemek kaşığı su

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

ÇİBÖREK TARİFİ

Geniş bir kapta un, tuz, sirke, zeytinyağı ve su ilave ederek hamur kıvamına gelinceye dek yoğurun.

Sonra 15-20 dakika üstüne nemli bez örterek dinlenmeye bırakın.

Bu arada kıymaya tuz ve karabiber ekleyin.

Rendelediğiniz soğanı da kıymaya ilave edin ve yoğurun.

Kıymayı yoğururken eklediğiniz suyla yumuşak bir kıvam elde edin.

Dinlenen hamurdan cevizden biraz iri bezeler yapın.

Bezeleri ufak tabak büyüklüğünde açın.

Açtığınız hamurun bir tarafına 1 yemek kaşığı kıyma koyun ve kaşığın tersiyle yayın.

Diğer tarafını yarım ay şeklinde üstüne kapatın.

Kenarını iyice kapatın.

Börekleri çok bekletmeden kızartırsanız daha iyi sonuç alırsınız.

Bir tavada bol sıvı yağı kızdırın.