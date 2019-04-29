Gelin ile damattan bisikletli düğün konvoyu

Balıkesir Karesi ilçesinde yeni evlenen Bülent Beyaztaş ve Burcu Ün çifti, tandem bisikleti süsleyip gelin arabası yaptı. Çiçeği burnunda çifte arkadaşları da eşlik ederek gelin konvoyu oluşturdu. Genç çift gelin arabası yaptıkları bisiklete binip şehirde tur atarken Bisbize Bisiklet Grubu üyeleri de onları yalnız bırakmayarak arkalarından pedal çevirdi. Oluşturulan bisikletli gelin konvoyu, kalabalık caddelerden ilerleyerek düğün salonuna giderken, konvoy vatandaşların da ilgisini çekti. Mutluluklarını güzel bir anı ile süsleyen genç çift, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

(İHA)