Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Paulo Coelho

B: Dan Brown

C: Gabriel Garcia Marquez

D: Slavoj Zizek

Doğru Cevap: Paulo Coelho