Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir?
Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Geçtiğimiz günlerde çıkan son kitabı "Hippi"de İstanbul'a da önemli bir yer ayıran yazar kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Paulo Coelho
B: Dan Brown
C: Gabriel Garcia Marquez
D: Slavoj Zizek
Doğru Cevap: Paulo Coelho