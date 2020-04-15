Geceden sabaha film gibi olay! Balkondan düşen kadının ailesi evde mahsur kaldı

Denizli’de önceki gece S.G. adlı kadın, gece yarısı 1. kattaki balkondan bir otomobilin üzerine düşerek yaralanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sabah uyanan Y.S.G. (36), eşini evde göremeyince aramak istedi. Ancak telefonunu bulamadı. Kapının da kilitli olduğunu fark eden adam, yoldan geçen bir kişiye seslenip eşinin numarasını söyledi ve aramasını istedi. Karısının telefonunun kapalı olduğunu öğrenen Y.S.G., 2 çocuğuyla birlikte öğlene kadar eşinin gelmesini bekledi. Çaresiz kalınca da yine sokaktaki bir kişiye polisi aratıp durumu bildirdi.

POLİS ARAŞTIRIYOR



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S.G. ve iki çocuğu, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Polise haber veren Nihal Eren, “Beyefendi eşini aramamı istedi. Telefon kapalıydı. 2 saat sonra aynı yerden geçerken aynı adam polisi aramamı rica etti” dedi. Tedaviye alınan S.G. adlı kadının evin kapısını kilitleyip, paraları ve cep telefonlarını da yanına aldıktan sonra neden balkondan düştüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İHA