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  3. Gece yarısı attıkları ses bombası, Isparta polisini harekete geçirdi

Gece yarısı attıkları ses bombası, Isparta polisini harekete geçirdi

Gece yarısı attıkları ses bombası, Isparta polisini harekete geçirdi

Isparta'da gece yarısı ses bombası fişeği atan alkollü şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak haklarında adli soruşturma açıldı.

Isparta merkezde bulunan Gökçay mesirelik alanında gece saat 01.30'da meydana gelen iki büyük patlama sesi polisi alarma geçirdi. Mesirelik alanı derhal ablukaya alan polis, olayla ilgili üç kişiyi araçları ile birlikte yakaladı. Şahısların alkollü oldukları ve Ramazan topu olarak kullanılan ses bombası şeklinde havai fişeklerden attıkları anlaşıldı. Olay yerinde kullanılan boş kapsülleri tespit eden polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Şahıslardan sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, idari yönden çeşitli para cezaları uygulandı. Otomobil ise trafikten men edildi. Ayrıca şahıslar hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmekten cumhuriyet savcısının talimatı ile adli soruşturma başlatıldı.

 Polis ekipleri yine aracın bagajında bulunan patlamamış kapsüllere de el koydu.

İHA

 

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