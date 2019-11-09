Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı

15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı

15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı

Denizli’de yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonuyla 112’yi arayarak yardım isteyince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide yürüyen Alişan Y. isimli kişi yolda bulunan kuyuyu fark edemeyerek yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Alişan Y., ardından cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.’yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi’ne götürüldü.  (İHA)


Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
Alina Boz'dan sevgilisine romantik kutlama
Şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!
Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya destek
Serenay Sarıkaya'yı ağlatan olay
<p>Jandarma Genel Komutanlığı´nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, ´Sonsuzluğun kalbimizde,

Jandarmadan ´Atatürk´ Klibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kahramanmaraş'ta 46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları