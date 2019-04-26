Gazzeli gençlerin eğlenceli uğraşı; kuklacılık

Gazze'deki Filistinli gençler, geleneksel gösteri sanatlarından kukla oyununu öğreniyor. Gazze'deki Besme Kültür ve Sanat Merkezinde verilen kursta el kuklası yapımı ve kukla oynatıcılığı eğitimi alan gençler, yok olmaya yüz yutmuş bu sanatla hem eğleniyor hem de unutulmasının önüne geçmeye aracı oluyorlar. El kuklası yapımını öğrenen gençler ayrıca kukla oynatıcılığı eğitimi de alıyor.

Kukla öğreticisi ve tiyatro sanatçısı Nahıd Hanune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kukla oynatıcılığının Gazze'de 5 yıldır var olduğunu, bu sanatı öğrenmek için Kudüs'ten sanatçılarla iletişime geçtiklerini ve onların buraya gelerek kendilerine eğitim verdiğini söyledi. Şu an kendilerinin gençlere bu sanatı öğrettiğine işaret eden Hanune, "Gençlerin büyük ilgisi var. Kursa 170 kişi kayıt yaptırdı. Yapılan mülakatlar sonucu 20 kişi seçildi." dedi.

Kursiyerlerin kendi özel tasarımları ve hayal gücüyle 3 adet kukla ürettiğini kaydeden Hanune, ayrıca nasıl hareket ettirilmesi gerektiğini ve gösteriye nasıl ruh katılacağını öğrendiklerini aktardı.

HEM HOBİ HEM İŞ FIRSATI

Gençlerin hem hobi olarak hem kendilerini geliştirmek hem de iş fırsatı için bu geleneksel sanatı öğrendiğine dikkati çeken Hanune, eğitimi tamamlayanların okullarda ve çeşitli derneklerde iş bulabileceğini söyledi. Kursta eğitim gören Fuad Bennat, daha önce tiyatro çalışmalarına katıldığını, sanatı ve tiyatroyu sevdiği için bu kursta eğitim gördüğünü belirtti.

Kursa ilk katıldığında kuklayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını ancak şu an bu konuda donanımlı olduğunu ifade eden Bennat, hem kukla yapmayı hem de izleyiciler önünde oynatmayı öğrendiğini aktardı. Bennat, üniversitede mikrobiyoloji bölümünden mezun olduğunu ancak 6 yıldır iş bulamaması nedeniyle hobisini işe dönüştürmeye karar vererek düşük ücretli de olsa kukla oynatıcılığına yöneldiğini anlattı.

Kursiyerlerden Ternim el-Medhun da güzel sanatlar bölümü mezunu olduğunu, değişik kurumlarda çocuklara resim dersi verdiğini belirterek, farklı bir alanda eğitim almak için kukla yapımı ve oynatıcılığını öğrenmek istediğini ifade etti. Medhun ayrıca kuklayı çocuklarla kolay iletişim yolu olduğu için tercih ettiğini dile getirdi.

(AA)