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Gaziyi otopark kavgasında dövdüler

Gaziyi otopark kavgasında dövdüler

Afyonkarahisar’da Şırnak gazisi İsmail Kumartaşlı, engelli ve gaziler için ayrılan yere aracını park eden Erhan K. ile tartıştı.

Çevredekiler olayı yatıştırdı, Kumartaşlı da iş merkezindeki ‘Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne girdi. Hırsını alamayan Erhan K. ise bahçedeki demir levhayı sökerek, gaziye ait otomobilin camını kırdı. Ardından derneğe giren şahıs, Kumartaşlı’ya saldırdı. Birbirinden şikayetçi olan Kumartaşlı ile Erhan K., polisler tarafından emniyete götürüldü.

Demir levhayla darp edilen gazi, kendisini saldalyeyle korumaya çalıştı.

ÇOCUĞU ARABADAYDI

Camları kırılan otomobilin içindeki gazinin 5 yaşındaki oğlu, büyük korku yaşadı.

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