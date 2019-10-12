Gaziyi otopark kavgasında dövdüler

Çevredekiler olayı yatıştırdı, Kumartaşlı da iş merkezindeki ‘Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne girdi. Hırsını alamayan Erhan K. ise bahçedeki demir levhayı sökerek, gaziye ait otomobilin camını kırdı. Ardından derneğe giren şahıs, Kumartaşlı’ya saldırdı. Birbirinden şikayetçi olan Kumartaşlı ile Erhan K., polisler tarafından emniyete götürüldü.

Demir levhayla darp edilen gazi, kendisini saldalyeyle korumaya çalıştı.

ÇOCUĞU ARABADAYDI

Camları kırılan otomobilin içindeki gazinin 5 yaşındaki oğlu, büyük korku yaşadı.