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  3. Gaziantep'te düzenlenen tefeci operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen tefeci operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen tefeci operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda arsa ve tarla tapusu, banka dekontları, alacak verecek hesaplarını gösteren ajanda ve defterler, 2 tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.M. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 5 kuyumcu ile bir akaryakıt istasyonunda da incelemeler yapıldığı, maliye görevlilerince pos cihazı kayıtlarının alındığı ve söz konusu iş yerleriyle ilgili yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

AA

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