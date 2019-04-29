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  3. Gaziantep'te 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te, tefecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İslahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç verdikleri parayı zorla tahsil eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler 2 cep telefonu, 2 bilgisayar, çok sayıda çek, senet, tarla ve arsa tapu senetleri, 2 ruhsatsız tabanca ile 18 bin 755 lira ve 16 bin 150 dolar nakit para ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler, E.Ç., N.M. ve S.Ş isimli şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

(DHA)

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