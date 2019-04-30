Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri otogar civarında duran 5 transite şüphe üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu otogar civarında bekleyen araçların içerisinde 26 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenlerin Gaziantep’e illegal yollarla girdikleri tespit edilirken, göçmenlerin girişlerine yardım ettikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından tutuklanırken, yakalanan göçmenler ise tekrar sınır dışı edildi.

(İHA)