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  3. Gaziantep'te evin zemini çöktü: 7 yaralı

Gaziantep'te evin zemini çöktü: 7 yaralı

Gaziantep'te evin zemini çöktü: 7 yaralı

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.

Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda yaralanan 7 kişi, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri, tarama çalışmalarını tamamladı ve olay yeri inceleme çalışmalarına başlandı.

Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ilgililerden bilgi aldı.

AA

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