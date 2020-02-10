Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara operasyonu yaptı. Bu kapsamda, Şehitkamil ilçesi sınırlarındaki Gaziantep-Şanlıurfa Otoban'ında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs da yakalanırken şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

İHA