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  3. Gaziantep'te 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar doğrultusunda sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sigaraların taşındığı 2 araca el konuldu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin ise emniyette sorgulanmasına başlandı.

DHA

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