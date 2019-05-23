Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1436
  • 6,8589
  • 251.661
  • 84.295
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Game of Thrones'un Bran Stark'ı: Finali okuduğumda şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark'ı: Finali okuduğumda şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark'ı: Finali okuduğumda şaka sandım

Dünyada fenomen haline gelen Game of Thrones dizisinde Bran Stark karakterine hayat veren Isaac Hempstead-Wright final bölümüyle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Çok tartışılan ve izleyenleri de şaşkına çeviren final bölümünü Hempstead-Wright da şaka sanmış.

Game of Thrones, Daenerys Targaryen’in Jon Snow tarafından öldürülmesinin ardından Bran Stark’ın Yedi Krallık’ın kralı seçilmesiyle sona erdi.

Bran Stark’ın kral olması pek çok izleyici için şaşırtıcı bir durumdu. Stark’lıktan Üç Gözlü Kuzgun’luğa geçen Bran, Demir Taht için en zayıf adaylar arasında gösteriliyordu.

Öyle ki, dizide Bran’ı canlandıran aktör Isaac Hempstead-Wright da senaryoyu ilk okuduğunda bunun bir şaka olduğunu düşünmüş.

Entertainment Weekly’e konuşan Hempstead-Wright şunları söyledi:

“Bunun gerçekten bir senaryo şakası olduğunu düşündüm. (Dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss’in) herkese, kendi karakterlerinin Demir Taht’a çıktığını yazan bir senaryo gönderdiğini düşündüm. Dedim ki, ‘Evet, güzel şaka beyler. Hadi be, bu gerçek mi?’”

Hempstead-Wright, “her ne kadar ölmeyi ve patlayan bir kafa ya da bunun gibi iyi bir ölüm sahnesinde yer almayı istemiş olsa da” finalden dolayı “mutlu” olduğunu da sözlerine ekledi.

(Independentturkish)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un son bölümünde neler olac

Diriliş Ertuğrul Final Tanıtımı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı