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08 Aralık 2020 Salı 15:45 | Son Güncelleme:

Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

DHA

Brezilya'da yolda ilerleyen yayalar aniden gelen freni boşalan çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yanından teğet geçen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya'nın Duque de Caixas şehrinde freni boşalan çöp kamyonu kontrolünü kaybederek yokuş aşağıya indi. O sırada yokuşun farklı noktalarında bulunan 3 kişi kendilerini yol kenarına atarak ezilmekten son anda kurtuldu. 

DHA'da yer alan habere göre, freni boşalan çöp kamyonu inişi sırasında park halindeki araçlara çarparak durdu.

1 KİŞİ YARALANDI

Kamyonun çarptığı aracın sürüsü 32 yaşındaki Adriano Oliveira’nın bacağından yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

"ŞANSLIYDIM ÇOK KORKTUM"

Tehlikeyi atlatan kişiler arasında yer alan 47 yaşındaki Mônica de Souza o anlara ilişkin, “Kamyon geçerken neredeyse beni tekerleklerinin altına alıyordu. Yaşadığım için şanslıyım. Çok korktum” dedi.

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