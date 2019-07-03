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  3. Fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi

Fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi

Fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi.

Murat Yılmaz idaresindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 128. Sokak'ta sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Önce bahçe duvarını, ardından da bir odanın duvarını yıkan araç evin içine girdi.  

Evinde uyurken bir anda otomobilin odasına girmesi sonucu büyük şaşkınlık yaşayan Irak uyruklu Omar Muhammet (22), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada evde ve otomobilde büyük hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Sürücü Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dönüş yapmak isterken arkadan bir aracın gelmesi üzerine,  fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söyledi.

AA

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