Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9681
  • 6,651
  • 244.994
  • 94.504
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Fransa bayraklı yata denizi kirletmekten para cezası

Fransa bayraklı yata denizi kirletmekten para cezası

Fransa bayraklı yata denizi kirletmekten para cezası

Marmaris'te, iskelede demirliyken denize akaryakıt sızan Fransa bayraklı yatın sahibine 17 bin 450 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Fransız uyruklu yat sahibi hakkında, 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan hazırlanan dosya, savcılığa gönderildi.

x

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Numaralı Sahil Güvenlik Botu görevlileri, Marmaris'in kırsal Selimiye Mahallesi koylarında olağan çevre denetimi yaptı. Ekipler bu sırada, Fransa bayraklı 'Petrarca' adlı 25 metrelik lüks yattan denize akaryakıt sızdığını fark etti. Bir restoranın önündeki iskeleye demirli yatın yanına gelen ekipler, ilk olarak sızan akaryakıtın denizde yayılmasını önlemek için tedbir aldı. Sahil güvenlik ekipleri daha sonra yat sahibine 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan 17 bin 450 lira para cezası kesti. Denize sızan akaryakıttan örnek alındı.

İsmi açıklanmayan Fransız uyruklu yat sahibi hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesi gereği 'çevreyi kasten, taksirle kirletmek' suçundan hazırlanan dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Denizli´nin Çivril ilçesinde yer alan göl, Çivril-Dinar kara yolunun geçiş noktasında bulunuyor.

Denizli´de Bir Tatlı Su Gölü: Işıklı Gölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!