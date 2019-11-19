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  3. Fotokapana böyle yakalandı! Başı derttte

Fotokapana böyle yakalandı! Başı derttte

Fotokapana böyle yakalandı! Başı derttte

Doğu Karadeniz'de teröristler için ormanlara yerleştirilen fotokapana ağaç kesen bir kişi takıldı. Kaçak ağaç keserken fotokapana bir de poz veren şahıs için hem hapis hem de para cezası isteniyor.

Habertürk'ün haberine göre, teröristler için Doğu Karadeniz’in ormanlarına yerleştirilen fotokapanlar, artık ormanlarda kaçak ağaç kesenleri yakalıyor. Trabzon’da ormandan kaçak ağaç kesen kişi fotokapana poz verirken görüntülendi. Trabzon’un Maçka İlçesi Üçgedik mahallesine kurulan Fotokapan tarafından görüntülenen kişinin Adem K. olduğu belirlendi. Maçka Orman İşletme Müdürlüğü, Adem K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI İSTENDİ

Odunları taşırken görüntülenen Adem K.’nın ifadesine başvuruldu. Odunları kesmediğini belirten Adem K., kesilmiş odunlara yakmak için aldığını söyledi. Adem K. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı,  hazırladığı iddianameyi Maçka Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Savcı Adam K.’nın yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan yargılanmasını belirterek, 3 aydan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı ayrıca ağaç kesen Adem K.’nın bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.


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