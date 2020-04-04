Fitre nedir, ne zaman verilir? 2020 Fitre miktarı ne kadar? İşte detaylar…

Fitre nedir, ne zaman verilir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Fitre halk arasında, fıtır sadakası olarak da biliniyor. Bu sene fitre yardımı yapmak isteyen müminler konuya ilişkin güncel açıklamaları bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene verilmesi gereken fitre miktarlarını açıkladı. Detaylar haberimizde…

FİTRE NEDİR?

Fitre veya diğer ismiyle fıtır sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vacip bir sadakadır. Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre en geç bayram namazından birkaç gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl verilmesi gereken fitre miktarlarını açıkladı. 2020 yılı için fitre miktarı 27 TL oldu.