Fitre ne zaman verilir 2020? Diyanet fitre miktarını açıkladı!İşte 2020 fitre miktarı..

Fitre hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "Fitre ne zaman verilir 2020?" sorusunun yanıtını arıyor. Müslüman bir kişinin bakmakla sorumlu olamadığı yoksul bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılamak üzere fitre veriliyor. Fitre ne kadar? Her Müslüman bireyin vermesi vacip olan fitre hakkında detaylı bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR 2020?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününden verilmesi uygun olana fitre sadakası bayramdan 2 ya da 3 gün önce de verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

FİTRE NEDİR?

Fitre veya diğer ismiyle fıtır sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vacip bir sadakadır. Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor.

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl verilmesi gereken fitre miktarlarını açıkladı. 2020 yılı için fitre miktarı 27 TL oldu.