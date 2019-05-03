Fitre ne kadar? Diyanet 2019 Ramazan fitre zekat bedeli nedir, hesaplama nasıl yapılır?

Fitrenin ne kadar olduğu 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Fitre ve zekat bedeli nedir? Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her Müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır. Bu sadaka kişi başı verilir. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bu yılki bedel ile ilgili açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında, “Bir fitre bedeli 23 Türk Lirasıdır.” dedi. Zeka hesaplama ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Diyanet Vakfınca, vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kuruldu.

FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bir fitre bedeli 23 Türk Lirasıdır.

FİTRE NEDİR?

Fitre yani sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Fitre, orucun kabulüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

FİTRE KİME VERİLİR, KİME VERİLMEZ?

Zekatın ve fitrenin kimlere verilip kimlere verilemeyeceği İslam dininin kitabı Kuran'ı Kerim'de yer almaktadır. Fitre ve zekatın kimlere verildiği önemli olduğu kadar kimlere verilemeyeceği de bir o kadar önem arz etmektedir.

Fitre; ailedeki anneye ya da babaya, kız ya da erkek çocuklarına yani evlatlara, torunlara, eşlere, büyük anne / anneannelere, dedelere ve kafirlere verilmez.

Bununla beraber fitre; kardeşe, geline ve damada, kayınpedere ya da kayınvalideye, üvey kardeşe, üvey babaya, üvey anneye, üvey evlada verilebilir. Aynı zamanda hala, amca, dayı gibi ikinci dereceden akrabalara fitre vermek de büyük sevap sayılır. Borçlu ya da fakir, yoksul kimselere fitre vermek ise en büyük sevaptır.

FİTRENİN ÖNEMİ NEDİR?

Sadaka-i fıtrını edâ eden kimse için on şey vardır:

1. Vucudu günahlardan temizlenir.

2. Cehennem ateşinden azâd olur.

3. Orucu makbûl olur.

4. Cennet kendisine vâcib olur.

5. Kabrinden emîn olarak kalkar.

6. O sene içerisinde yapmış olduğu bütün hayırlar makbûl olur.

7. Şefaat kendisine vâcib olur.

8. Sırattan şimşek gibi geçer.

9. Mîzanda hasenâtı ağır gelir.

10. Cenâb-ı Hakk küfür ve şekâvet ehlinin listesinden ismini siler. buyurulmuştur.

ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakfınca, vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kuruldu.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların İslam'ın şartlarından biri olan zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla özel bir internet sitesi kuruldu. TDV tarafından "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" projesi kapsamında, kurulan "zekathesapla.tdv.org" internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

FITIR SADAKASI (FİTRE) İLE İLGİLİ HADİSLER

Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fitrenin, insanlar Bayram Namazı’na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 183.)

Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ’ (ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.” (Buhârî, Zekât, 76; Müslim, Zekât, 12 .)

Ebû Said el-Hudrî (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle belirlenir: “Biz Peygamber devrinde fitreyi, yiyecek maddelerinden 1 sâ’ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi.” (Buhârî, Zekât, 74; A. İbn Hanbel, III, 73, 98.)

İbn Abbas (r. anhümâ)’nın naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: “Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, bu makbul bir zekât, kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur.” (Buhârî, Zekât, 70, 71, 77; Müslim, Zekât, 12 , 13, 16)

Abdullah b. Sa’lebe (r.a) şöyle nakletmiştir: “Rasûlullah (s.a.s) Ramazan Bayramı’ndan bir veya iki gün önce bir konuşma yaparak şöyle buyurdu: “Buğdaydan, arpadan veya hurmadan 1 sâ’ını hür veya köle, küçük veya büyükler için sadaka olarak veriniz.” (A. İbn Hanbel, V, 432.)