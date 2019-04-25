Firari emniyet müdürünün firari yeğeni gaybubet evinde yakalandı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ortak çalışmalarıyla belirlenen 12 gaybubet evine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve yakalama kararıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda 12 gaybubet evinde gizlenen toplam 14 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasından Şanlıurfa firari emniyet müdürü Mehmet Likoğlu'nun firari yeğeni Merve Likoğlu, örgütün mahrem emniyet imamı, mahrem askeri imamı ve Bursa, Çanakkale, Bilecik, İstanbul, Mersin ve Muş'ta faaliyette bulunan Büyük Bölge Talebe Mesulu (BBTM) de bulunuyor.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen 8 bin lira para, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konulurken şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

İHA