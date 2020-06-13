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  3. Firari çete liderleri Arjantin'de yakalandı
13 Haziran 2020 Cumartesi 02:55 | Son Güncelleme:

Firari çete liderleri Arjantin'de yakalandı

Firari çete liderleri Arjantin'de yakalandı

İzmir'de ‘silahlı suç örgütü kurma' davasının sanıkları Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz, Arjantin'de gözaltına alındı.

Kurtuluş’un, ekonomik olarak zor duruma düştüğü, kendisine ekonomik kaynak yaratmak için görüşmeler yaptığı sırada Interpol tarafından tespit edildiği ve yanındaki Camgöz’le birlikte Buenos Aires’teki lüks bir otelde yakalandığı öğrenildi. İkilinin ülkeye 6 ay önce sahte pasaportla girdikleri de saptandı. 25 farklı suçtan aranan Serkan Kurtuluş, AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş cinayetinin kilit ismi olarak biliniyordu. 

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