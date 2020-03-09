Fındık köpek öldü mü? Gençlik hastalığına yakalanan Fındık köpek kurtarılamadı mı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntüleri ile kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Fındık Köpekten gelen acılı haber öğrencileri ve tüm sevenlerini üzdü. Sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan Fındık köpek öldü mü? sorusunun yanıtı da yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gençlik hastalığına yakalanan yavru köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fındık köpek, Tokat’ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyünde yer alan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu müdürü ve bir öğretmeni tarafından mezarlıkta bulunmuş, okula getirildikten sonra kısa süre içerisinde öğrencilerin ilgi odağı olmuştu.

FINDIK KÖPEK TOKAT'TA GÖMÜLECEK

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı. Fındık’ın cansız bedeni, Kayacak köyüne gönderilecek.

'YÜZDE 1 ŞANSI İÇİN SAVAŞTIK'

Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, Fındık'ın yaklaşık 2 hafta önce kliniğe geldiğini ve gençlik hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, "Maalesef bu hastalıkta ölüm oranı çok yüksek. Aslında tedavisi yok diyebiliriz. Yüzde 1 şansı vardı ve biz şans için savaştık. Fındık da küçücük bedeniyle çok uzun bir mücadele verdi, çok direndi, patileriyle hayata sıkı sıkı tutundu. Aslında iyi gidiyordu, genel durumu iyiydi, ama bir anda epileptik kriz gelişti. Çok küçük olduğu için ve krizleri çok ağır olduğu için dün gece kaybettik" dedi.

Bütün hocaların el birliğiyle Fındık'ın tedavisi için seferber olduğunu ifade eden Denli, kendilerine gelen köpeklerle bir bağ kurduklarını ve onların yaşaması için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Şu an kelimelerle ifade etmem çok zor. Dün bizim için çok zor bir gece oldu. Çok üzüldük. Keşke başarsaydı" diye konuştu.