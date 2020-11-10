Filmlere taş çıkaran soygun! Yasak aşkıyla çarşaf giyinip hırsızlık yaptı

Adana’da yüklü borcu olan Mahsun A., evli sevgilisi Filiz D.’den para istedi. Kadın, kocasının biriktirdiği 3 altın bilezikle 10 bin lirayı sevgilisine verdi. Ancak Beytüllah D. araba almak için para ve altınları sorunca Filiz D. de sevgilisine verdiklerini geri istedi. Olumsuz yanıt alan kadın, kuzeninin altınlarını çalmayı teklif etti.

KAMERAYA YAKALANDILAR



Anahtarını çaldıkları evin boş olmadığını gören çift, tanınmamak için kara çarşaf giyinip kapıyı tıklattı. Kuzenin eşi Tuğba Ç.’yi iterek içeri sokan ikili, ‘İmdat’ diye feryat eden kadının sesini bastırmak için de ‘gulu gulu’ diye bağırdı. Tuğba Ç.’nin ağzını kapatıp ellerini bağlayan iki sevgili, evdeki altınları çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen zanlılar, gözaltına alındı. İki sevgili mahkemece tutuklandı.

EVE DAVET EDİP ANAHTARI ÇALDI



Tuğba Ç., Filiz D.’nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını, evin anahtarını da bu sırada çaldığını söyledi.

ALTINLAR İADE EDİLDİ



Altınlar 28 bin TL’ye satıldığı kuyumcudan alınıp, sahibine geri teslim edildi.