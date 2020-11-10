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  • Filmlere taş çıkaran soygun! Yasak aşkıyla çarşaf giyinip hırsızlık yaptı
10 Kasım 2020 Salı 07:00 | Son Güncelleme:

Filmlere taş çıkaran soygun! Yasak aşkıyla çarşaf giyinip hırsızlık yaptı

Filmlere taş çıkaran soygun! Yasak aşkıyla çarşaf giyinip hırsızlık yaptı
- SONER KAN

Sevgilisine verdiği kocasının parasını yerine koyamayan kadın, soygun planladı. Yasak aşkıyla çarşaf diyen kadın, kuzeninin eşini bağlayıp evdeki altınları çaldı.

Adana’da yüklü borcu olan Mahsun A., evli sevgilisi Filiz D.’den para istedi. Kadın, kocasının biriktirdiği 3 altın bilezikle 10 bin lirayı sevgilisine verdi. Ancak Beytüllah D. araba almak için para ve altınları sorunca Filiz D. de sevgilisine verdiklerini geri istedi. Olumsuz yanıt alan kadın, kuzeninin altınlarını çalmayı teklif etti.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Anahtarını çaldıkları evin boş olmadığını gören çift, tanınmamak için kara çarşaf giyinip kapıyı tıklattı. Kuzenin eşi Tuğba Ç.’yi iterek içeri sokan ikili, ‘İmdat’ diye feryat eden kadının sesini bastırmak için de ‘gulu gulu’ diye bağırdı. Tuğba Ç.’nin ağzını kapatıp ellerini bağlayan iki sevgili, evdeki altınları çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen zanlılar, gözaltına alındı. İki sevgili mahkemece tutuklandı. 

EVE DAVET EDİP ANAHTARI ÇALDI 

Tuğba Ç., Filiz D.’nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını, evin anahtarını da bu sırada çaldığını söyledi. 

ALTINLAR İADE EDİLDİ 

Altınlar 28 bin TL’ye satıldığı kuyumcudan alınıp, sahibine geri teslim edildi. 

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