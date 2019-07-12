FETÖ'den yargılanan eski hakim ve savcı çifte ceza

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ayşe Neşe Gül ve Cevat Gül ile avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Cevat Gül, "Kesinlikle hakkımdaki örgüt suçlaması gerçeği yansıtmamaktadır. Ben görev sürem boyunca ülkeme hizmet etmek dışında hiçbir suç unsuru işlemedim. Dünyanın her yerine kaçma ihtimalimiz varken, hemen gelip teslim oldum yargıya güvenerek. Üç yıldır hem eşim, hem ben tutukluyuz. Sağlık problemleri yaşıyoruz. İki çocuğumuz var, annesiz babasız kaldılar. Bağımsız mahkemenize güveniyorum beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ayşe Neşe Gül ise "Hiçbir örgütün üyesi, mensubu olmadım. Her yere kaçabilme ihtimalim olmasına rağmen kaçmadım. Yargılamayı uzatacak tavır ve taleplerden uzak durdum. Bizimle ilgisi olmayan olayların parçasıymışız gibi bir izlenim oluşturuldu. Beraatimi talep ediyorum." dedi. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler.

AYRI AYRI CEZALANDIRILDILAR

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Ayşe Neşe Gül 10 yıl hapis, eşi Cavit Gül'e ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Her iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına da hükmedildi. Mahkeme, "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından ise atılı suçları işlemedikleri sabit olduğu gerekçesiyle her iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

İDDİANAME

İddianamede, eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 15'er yıl kadar hapis cezası isteniyordu.

(DHA)