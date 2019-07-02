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  3. FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden 'maaş' itirafı

FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden 'maaş' itirafı

FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden 'maaş' itirafı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan eski üsteğmen, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Örgüte bekarken maaşımızın 5’te 1’i, evliyken yüzde 10’u ve çocukluyken 20’de 1’ini himmet veriyorduk” dedi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık R.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunan ihraç üsteğmen R.Ö., “Öğrencilik zamanımda bu yapı ile tanıştım. Göreve başladıktan sonra sohbetlere devam ettik. Sohbet sonunda himmet veriyorduk. Bekarken maaşımızın 5’te 1’i, evliyken yüzde 10’u ve çocukluyken 20’de 1’ini himmet veriyorduk. Öğrencilik yıllarımızda bizlere onlar burs veriyordu, biz de meslek sahibi olunca fakir öğrencilere burs verdikleri için himmet verirdik. Bazen veremediğimiz zamanlar olurdu. O zamanlar terör örgütü değildi” diye konuştu. 

Duruşma savcısı sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ceza verilmesini ve etkin pişmanlık indirimi uygulanmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Ö.’ye etkin pişmanlık hükümlerince ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi. 
(İHA)

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